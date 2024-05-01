İYİ Parti'de devir-teslim töreni

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İYİ Parti'nin genel başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, partinin genel merkezinde düzenlenen törenle partinin liderliğini Meral Akşener'den resmen devraldı.

Heyetler arasında yapılan yaklaşık 10 dakikalık görüşmenin ardından Meral Akşener, bir çiçekle birlikte genel başkanlık mazbatasını Dervişoğlu'na teslim etti.

İki isim de daha sonra kısa konuşmalar yaptı.

Dervişoğlu, konuşmasında, "Bu yolculuğun her adımında sayın genel başkanımızın fedakarlıkları var. Ben Türk milletinin huzurunda kendisine ülkemize kattıkları ve partimizi kurması nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Ben burada aslında bir bayrak hedef alıyorum, o bayrağı da daha ileri taşımanın sözünü veriyorum." ifadelerine yer verdi.

Akşener ise şunları söyledi:

"Biz partimizi kurarken 'ben' değil 'biz' olduk. Çok ilginç bir kurultay oldu. Herkesin herkese hakaret ettiği kongreleri biliyor Türkiye ama biz bir ilki başardık. Bundan sonraki fasılda iktidarın yolu açılacak. Evet ben bir sandalye değil, hepimizin ortak birikimini de devrediyorum. Bu değişim umuyorum gençlerimize de örnek olacak. Ben çok mutluyum."

İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı, 27 Nisan 2024’te ATO Congresium'da gerçekleştirilmişti. Kurultayda, genel başkan 3 turun sonunda seçilebildi. Böylelikle üçüncü turda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin yeni genel başkanı seçildi.