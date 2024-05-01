Politika

MSB: Yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu

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türkiye Pençe-Kilit Operasyonu MSB

HABER MERKEZİ 

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerin Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş olduğu belirtildi.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

“Pençe-Kilit” operasyonu 18 Nisan 2022 tarihinden bu yana, Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam ediyor.

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