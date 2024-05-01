Politika

DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon Erbil'de toplandı

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kürdistan ABD Peşmerge Bakanlığı Erbil Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ 

ABD öncülüğündeki DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı ile Kürdistan Bölgesi Hükümetinden ilgili taraflar ve Peşmerge güçlerinin üst düzey yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Peşmerge Bakanlığı ile ABD Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, Peşmerge Güçleri Komutanlığı ve Uluslararası Koalisyon Güçlerinin, Erbil'de Kürdistan Bölgesi Başkanlığında toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamaya göre ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı ile Kürdistan Bölgesi Hükümetinden ilgili taraflar ve Peşmerge güçlerinin üst düzey yetkilileriyle Erbil’de toplandı.

Toplantıda, Kürdistan Bölgesi Peşmerge Bakanlığının reform sürecindeki son adımlar ve Peşmerge güçlerinin örgütlenmesi ve yeniden birleştirilmesi ele alınırken, sürecin gidişatı, karşılaşılan sorunlar ve bunların nasıl çözülebileceğinin tartışıldığı aktarıldı.

Peşmerge Bakanlığının açıklamasında, Uluslararası Koalisyonun, Peşmerge Bakanlığının reform sürecinin sürdürülmesi ve başarılı hale getirilmesinin gerekliliğine değindiği, bu amaçla Peşmerge güçlerine her türlü yardım ve desteğin sağlanması gerektiğini bir kez daha teyit ettiği kaydedildi.

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