KDP Grubu'ndan Kürdistan Parlamento seçimlerine ilişkin açıklama

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Irak Parlamentosundaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) grubu, tüm bileşenlerin katıldığı temiz ve şeffaf seçimler yapılması çağrısında bulundu.

KDP tarafından yayınlanan yazılı bildiride, UNAMI ekibine, uluslararası topluma ve uluslararası gözlemcilere seçim sürecini daha iyi ve daha kapsamlı bir şekilde izlemeleri çağrısı yapılırken, KDP’nin Kürdistan'daki tüm siyasi parti ve bileşenlerin katıldığı, şeffaf seçimlere zemin yaratılması gerektiğinden yana olduğu vurgulandı.

Irak Parlamentosundaki birçok grubun Kürdistan Parlamento seçimleriyle ilgili bir açıklama yayınlandığına dikkat çekilen açıklamada, “Kürdistan Demokrat Partisi, Başkan Barzani aracılığıyla kurulan Kürdistan'daki ilk siyasi güçtü. 1991 baharında kitlesel bir mitingde, devrim meşruiyetini seçimler yoluyla anayasal ve demokratik meşruiyete aktarmamız gerektiğini söyledi.” ifadeleri kullanıldı.

Bildiride yer alan bir maddede ise “1992'den son seçime kadar KDP birinciliği kazandı ve hiçbir zaman seçimlerden korkmadı. Çünkü partimizin sırtı üyelerine, destekçilerine, dostlarına ve Kürdistan yurtseverlerine dayalı.” sözleri yer aldı.

KDP’nin iki yıldır seçim çağrısı yaptığı belirtilen bildiride, “Ama bazı partiler, özellikle şu anda açıklama yapanlar, seçimleri hangi partinin engellediğini biliyor. Hangi siyasi partinin seçim yapılsa bile sandıkların Degala'nın ötesine yerleştirilmesine, Süleymaniye'de seçim yapılmasına izin vermeyeceğiz dediğini de biliyorlar." denildi.

Bildiride, “KDP her zaman seçimleri desteklemiştir. Kürdistan halkının iradesinin korunması ve önceden planlamadan uzak olması koşuluyla seçimleri desteklemektedir. KDP’nin yorumları bir milletin yorumudur ve KDP şeffaf ve müdahalesiz seçimlerden yanadır.” ifadeleri yer aldı.

KDP’nin tüm bileşenlerin haklarını koruyan seçimlerin yapılmasından yana olduğu vurgulanan bildiride, Türkmen, Keldani ve Süryani bileşenlerin Irak Parlamentosunda temsil edilip, Kürdistan Parlamentosunun dışında tutulmasının doğru olmadığı kaydedildi.