Politika

TBMM Başkanı 3 parti yönetimiyle görüşecek

Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında, DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti gruplarıyla görüşecek
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
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HABER MERKEZİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında bugün Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Saadet Partisi ve İYİ Parti yönetimi ile bir araya gelecek.

TBMM’de yeni anayasa mesaisi sürüyor. Kurtulmuş, bu kapsamda 3 siyasi parti yönetimi ile daha görüşecek.

Kurtulmuş’un sırasıyla önce DEM Parti, daha sonra da Saadet Partisi ve İyi Parti gruplarıyla yapacağı görüşmelerde yeni anayasa çalışmasına ilişkin usul ve esaslar masaya yatırılacak. Kurtulmuş, ortak çalışma ve uzlaşının önemini bir kez daha vurgulayacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, partilerden öncelikle kendi çalışmalarını yapmalarını isteyecek.

Partiler çalışmalarını yaz döneminde tamamlarsa önümüzdeki yasama yılında çerçevenin ortaya çıkması ve ortak komisyon kurulması bekleniyor.

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