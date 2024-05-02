Politika

Erdoğan ile Özel görüşmesi bugün

AK Parti ve CHP genel başkanları 8 yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelecek
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan (23 Nisan resepsiyonundan bir kare)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan (23 Nisan resepsiyonundan bir kare)
türkiye AK Parti CHP Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan TBMM anayasa mesaisi

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bugün saat 16.00'da AK Parti genel merkezinde bir araya gelecek.

Görüşmede, yeni anayasa çalışmalarının yanı sıra ekonomideki gelişmeler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları da ele alınacak.

Erdoğan ve Özel, TBMM’nin 104'üncü açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen  diğer siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu 23 Nisan resepsiyonunda bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede bir araya gelme kararı alınmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Özel ile görüşmesinde yeni anayasa çalışmalarındaki son durumun yanı sıra, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları, kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılan adımların da ele alınması bekleniyor.

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