Erdoğan ile Özel görüşmesi bugün gerçekleşecek

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bugün saat 16.00'da AK Parti genel merkezinde bir araya gelecek.

Görüşmede, yeni anayasa çalışmalarının yanı sıra ekonomideki gelişmeler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları da ele alınacak.

Erdoğan ve Özel, TBMM’nin 104'üncü açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen diğer siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu 23 Nisan resepsiyonunda bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede bir araya gelme kararı alınmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Özel ile görüşmesinde yeni anayasa çalışmalarındaki son durumun yanı sıra, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları, kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılan adımların da ele alınması bekleniyor.