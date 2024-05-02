Yaşam

Çin’de şiddetli yağışlar sonucu yol çökmüştü: Can kaybı 36’ya yükseldi

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dünya Çin Yol çökmesi şiddetli yağış

HABER MERKEZİ

Çin'in Guangdong eyaletinde bir otoyolun çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 36’ya çıktı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Meizhou kentinde yer alan bir otoyol dün şiddetli yağışlar nedeniyle çökmüştü.

Çin devlet medyası, söz konusu facia sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 36'ya yükseldiğini açıkladı.

Meizhou-Dabu Otoyolu'nun 17.9 metrelik kısmının çöktüğü alanda şu ana kadar 23 araç bulunduğu ifade edildi.

Olayda yaralanan 30 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilmişti.

Arama-kurtarma operasyonu için 500'den fazla personel görevlendirilmişti.

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