1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınmışlardı: 217 şüpheliden 182’si serbest bırakıldı

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İstanbul'da dün Taksim ve İstiklal Caddesi’ne çıkmak isterken gözaltına alınan 217 kişinin 182’si serbest bırakıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde polis ekiplerince 217 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul’da yasaklanan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkmak isteyen 217 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 182’si emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Geri kalan 35 kişinin ise savcılığa çıkarılması bekleniyor.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya X hesabından dün yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, izin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran 217 kişi gözaltına alındı.” ifadelerini kullanmıştı.

Yerlikaya, eylemlerde 217 kişinin gözaltına alındığı olaylarda, 28 emniyet mensubunun da yaralandığını duyurmuştu.

Ali Yerlikaya, 29 Nisan’da düzenlediği basın toplantısında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul’da alınacak tedbirleri açıklamıştı.

Mayıs'ta İstanbul genelinde 264 noktada toplam 42 bin 434 polisin görev yapacağını belirten Yerlikaya, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven ortamında kutlanması amacıyla 1 Mayıs'ta İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır.” diye konuşmuştu.