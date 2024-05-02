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İstanbul Başakşehir’de iş yerinde patlama: 1 yaralı

Patlama nedeniyle iş yerinde 1 işçi yaralandı
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türkiye Başakşehir iş yeri Patlama İstanbul

HABER MERKEZİ

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde kimyasal madde üretilen 3 katlı iş yerinin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında kimyasal maddelerin tutuşmasıyla patlama yaşandı.

İhbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yüzünden hafif yaralanan bir işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

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