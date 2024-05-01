Ekonomi

Kürdistan Bölgesi Elektrik Bakanı: Kor Mor sahasında üretim yeniden başladı

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kürdistan Kor Mor gaz sahası Elektrik Bakanlığı

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi ve Irak elektrik bakanları, koordinasyon, elektrik üretiminde durum ve Kor Mor gaz sahasına yapılan drone saldırısını görüştü.

Kürdistan Bölgesi Elektrik Bakanı Kemal Muhammed Salih, bugün (2 Mayıs 2024) düzenlediği basın toplantısında, Kor Mor sahasına yönelik terör saldırısından dolayı Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl'ın taziyelerini ilettiğini söyledi.

Kor Mor sahasında üretimin iki gün önce yeniden başladığını belirten Bakan Salih, “520 milyon ft³’ten 420 milyon ft³ yeniden faaliyete geçmiş durumda.” ifadesini kullandı.

Birkaç önemli konuyu görüşmek üzere bugün Kürdistan Bölgesi Elektrik Bakanlığını ziyaret ettiklerine işaret eden Irak Elektrik Bakanı da “Öncelikle bakanlıklarımız arasındaki yapıcı koordinasyonu ele aldık. Elektrik üretiminde durumun istikrarlaştırılması için ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz.” dedi.

Kürdistan Bölgesi Elektrik Bakanlığıyla çeşitli projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Bakan Fazıl, “Birlikte kararlar alıp krizleri bir an önce atlatabilmemiz için ilgili birimlerimize yüksek koordinasyon kurma talimatı verdik. Önümüzdeki dönemlerde koordinasyonumuzu artıracağız.” ifadelerini kullandı.

Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesindeki Kor Mor gaz sahasına 26 Nisan Cuma günü drone ile saldırı düzenlenmişti.

Söz konusu saldırı nedeniyle sahada görevli 4 Yemenli görevlinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu öğrenilmişti.

Elektrik ve Doğal Kaynaklar bakanlıklarının yayınladığı ortak bildiriyle, Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırı dolayısıyla enerji santrallerine gaz tedarikinin durduğunu, yaklaşık 2 bin 500 MW elektrik kesintisi yaşandığını aktarmıştı.

Dana Gas şirketi, 30 Nisan'da Kurdistan24’e ilettiği yazılı bildiride, drone saldırısı sonrası Kor Mor’da durdurulan gaz üretiminin tekrardan başlayacağını bildirmişti.

Bildiride, 26 Nisan Cuma günü, Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesindeki Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırı sonrası durdurulan üretimin başlayacağı belirtilmişti.

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