Politika

Başbakan Barzani, Irak Elektrik Bakanını kabul etti

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Başbakan Barzani, Irak Elektrik Bakanı ve beraberindeki heyeti kabul etti
Başbakan Barzani, Irak Elektrik Bakanı ve beraberindeki heyeti kabul etti
kürdistan Mesrur Barzani Elektrik Bakanlığı Kor Mor gaz sahası

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl ve beraberindeki heyetle görüştü.

Elektrik sektöründeki çalışmalar, projeler ve reformların ele alındığı görüşmede her iki taraf da elektrik durumunun iyileştirilmesine yönelik Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasındaki koordinasyonun sürdürülmesinin gerektiğini vurguladı.

Kor Mor gaz sahasına yönelik terör saldırısına değinen Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin ekonomik altyapısına yönelik saldırının tüm Irak vatandaşlarına zarar verdiğini, bu saldırıların durdurulması ve önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin enerji altyapısını geliştirmek amacıyla federal hükümetle gerekli her türlü iş birliği ve koordinasyona hazır olduğunu yineleyerek, çalışma ve projelerin Kürdistan Bölgesi’nin resmi kurumları aracılığıyla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl ise Irak ile Kürdistan Bölgesi elektrik bakanlıkları arasındaki koordinasyona ve ilişkilere övgüde bulundu.

Başbakan Barzani, Irak Elektrik Bakanı ve beraberindeki heyeti kabul etti
Başbakan Barzani, Irak Elektrik Bakanı ve beraberindeki heyeti kabul etti
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