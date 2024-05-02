DEM Parti: Yeni anayasa inşası için mevcut baskı sürecinin ortadan kalkması gerekir

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, Türkiye'de bir demokratik anayasa yapım sürecini inşa edebilmek için mevcut baskı sürecinin ortadan kalkması gerektiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında, bugün (2 Mayıs 2024) DEM Parti Grubunu ziyaret ederek partinin eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile görüştü.

Kurtulmuş ve Oruç, yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında yaptıkları görüşmeleri bugün DEM Parti yöneticileriyle sürdürdüklerini belirten Kurtulmuş, “Bu süreci açık, şeffaf, demokratik bir şekilde sürdürme talebimizi kendilerine ilettik. Değerli eş genel başkanlar ve grup başkanları, arkadaşlarıyla müzakere ettikten sonra bu yola ilişkin görüşlerini parti olarak kamuoyu ile paylaşacaktır. Bizim temennimiz, TBMM'de çok büyük bir çoğunlukla, siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun mecliste kabul edilmesidir." diye konuştu.

Kurtulmuş, detaylı bilgileri bugünkü son ziyaretin ardından yapacağını kaydetti.

Kurtulmuş'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç ise "DEM Parti olarak demokratik anayasa yapım sürecine Türkiye'nin ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Bu konuyla ilgili çeşitli açıklamalarımız olmuştur. Biz, 12 Eylül Anayasasının uygulanmadığı bir dönemden geçerken ne yazık ki 12 Eylül Anayasasının değişmesi ve demokratik bir Türkiye'nin inşa edilmesi konusunda adımlar atılmasıyla ilgili görüşlerimiz kamuoyunca bilinmektedir. Bu dönemde elbette bir yol temizliğine ihtiyaç var. Türkiye'de bir demokratik anayasa yapım sürecini inşa edebilmek için mevcut baskı sürecinin, anti demokratik sürecin ortadan kalkması, Anayasa, AİHM hükümlerinin, kararlarının kararlarının uygulanması bizler açısından çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Oruç, 1 Mayıs'ta İstanbul’da yaşanan şiddet olaylarına işaret ederek, "Böylesi bir zeminde anayasa yapım sürecinin zorluklarının olabileceğinin altını çizdik. En büyük temennimiz; ciddi bir yol temizliğinin yapılması, demokratik bir zeminin oluşturulması, en geniş yelpazede toplumsal bir mutabakatla Türkiye’deki bütün farklılıkların, bütün farklı halkların ve inançların eşit yurttaşlık hakkı temelinde haklarının anayasal güvence altına alındığı bir zeminde bir anayasa yapım sürecinin yapılmasıdır." dedi.

Türkiye'nin derin bir ekonomik krizden geçtiğini anımsatan Oruç, yeni anayasa tartışmalarının bu sorununun üstünü örtmeyecek şekilde gelişmesi gerektiğini, bu problemin çözülmesi konusunda bütün siyasi partilerin sorumluluğu olduğunu ifade etti.