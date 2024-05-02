Kürt tiyatro grubu Uluslararası Kartaca Festivali’nde jüri özel ödülünü kazandı

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Tunus’ta 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Kartaca Festivali’ne “Selme” adlı Kürtçe oyunla katılan Hewar Tiyatro Grubu, jüri özel ödülüne layık görüldü.

Oyunun yönetmeni Nejad Necim K24’e yaptığı açıklamada, “Grubumuz başarılarına devam ediyor. Bu kez Tunus’ta düzenlenen Uluslararası Kartaca Festivali’nde jüri özel ödülüne layık görüldük. Kendimi ve kadromuzu tebrik ediyorum.” dedi.

Oyun hakkında bilgi veren Necim, “Kürdistan ve Fransa'nın ortak çalışması olan oyunun içeriğinde Halepçe trajedisi, soykırım, Enfal ve Kürtlerin toplu göçü anlatılıyor. Söz konusu oyunu Halepçe, Germiyan, Çemçemal ve Süleymaniye'deki monomentlerde de sahneledik.” dedi.

Senaryosunu Dilşad Mustafa'nın yazdığı oyunun başrollerinde Hewar Faris ve Fransız aktris Aurélie Imbert yer alıyor.