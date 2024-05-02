Kültür-Sanat

Kürt tiyatro grubu Uluslararası Kartaca Festivali’nde jüri özel ödülünü kazandı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
Hewar Tiyatro Grubu
Hewar Tiyatro Grubu
kürdistan Hewar Tiyatro grubu Tunus Kürtçe tiyatro Selme

HABER MERKEZİ

Tunus’ta 6’ncısı düzenlenen Uluslararası  Kartaca Festivali’ne “Selme” adlı Kürtçe oyunla katılan Hewar Tiyatro Grubu, jüri özel ödülüne layık görüldü.

Oyunun yönetmeni Nejad Necim K24’e yaptığı açıklamada, “Grubumuz başarılarına devam ediyor. Bu kez Tunus’ta düzenlenen Uluslararası  Kartaca Festivali’nde jüri özel ödülüne layık görüldük. Kendimi ve kadromuzu tebrik ediyorum.” dedi.

Oyun hakkında bilgi veren Necim, “Kürdistan ve Fransa'nın ortak çalışması olan oyunun içeriğinde Halepçe trajedisi, soykırım, Enfal ve Kürtlerin toplu göçü anlatılıyor. Söz konusu oyunu Halepçe, Germiyan, Çemçemal ve Süleymaniye'deki monomentlerde de sahneledik.” dedi.

Senaryosunu Dilşad Mustafa'nın yazdığı oyunun başrollerinde Hewar Faris ve Fransız aktris Aurélie Imbert yer alıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv