Irak'a iklim değişikliği konusunda uyarı

HABER MERKEZİ

Irak'ta son sekiz yılda 100 binden fazla insanın iklim değişikliği nedeniyle yerinden edildiği ve en kötü iklime sahip beşinci ülke konumunda olduğu bildirildi.

Irak İnsan Hakları Stratejik Merkezi Direktörü Fazıl Gharawi, iklim değişikliğinin son sekiz yılda 100 binden fazla insanı yerinden ettiğini söyledi.

İnsan Hakları Stratejik Merkezi Direktörü, Irak’ın artan sıcaklıklar, yetersiz yağış, artan kuraklık, su kıtlığı, toz ve çölleşme, sel ve toprak bozulması gibi çeşitli etkilere maruz kaldığı için iklim çöküşünde beşinci ülke olarak sınıflandırıldığını dile getirdi.

Fazıl Gharawi, “Komşu ülkelerdeki su politikalarının temel su kaynaklarının tükenmesine yol açması, hızlı nüfus artışı ve su talebinin artması bu sorunu daha da artırmaktadır.” dedi.

Misan, Basra, Wasit ve Ziqar olmak üzere Irak’ın güney eyaletlerinin iklim değişikliğinden en çok etkilendiğini belirten Fazıl Gharawi, söz konusu bölgelerde yaşayan çoğu insanın yerinden edildiğini kaydetti.