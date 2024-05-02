Numan Kurtulmuş'un "yeni anayasa" turu devam ediyor

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Yeni anayasa görüşmeleri kapsamında ilk olarak CHP'yle bir araya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün DEM Parti'yi, Gelecek Partisi - Saadet Partisi Meclis Grubu ve İYİ Parti'yi de ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “yeni anayasa” görüşmeleri kapsamında bugün Mecliste, DEM Parti'yi ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u karşıladı. Kurtulmuş ve DEM Parti heyeti, daha sonra görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından Kurtulmuş ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Kurtulmuş, "Bu sürece ilişkin görüşlerimizi, daha doğrusu çerçeveyi kendileriyle paylaştık. Bu süreci açık, şeffaf, demokratik bir şekilde sürdürme talebimizi kendilerine ilettik." dedi.

Kurtulmuş, "Değerli Eş Genel Başkanlar ve Grup Başkanları arkadaşlarla müzakere ettikten sonra bu yola ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaşacaktır. Bizim temennimiz çok büyük bir çoğunlukla siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun da Mecliste kabul edilmesidir." diye konuştu.

Kurtulmuş'un ardından söz alan Tülay Hatimoğulları ise "Bizler de DEM Parti olarak bir demokratik bir anayasa yapım sürecine Türkiye'nin ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. 12 Eylül Anayasası'nın uygulanmadığı bir dönemden geçerken 12 Eylül Anayasası'nın değişmesi ve demokratik bir Türkiye'nin inşa edilmesi konusunda adımlar atılması konusundaki görüşlerimiz kamuoyuyla bilinmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde “elbette bir yol temizliğine” ihtiyaç olduğunu belirten Hatimoğulları, Türkiye'de demokratik anayasa yapım sürecini inşa edebilmek için “mevcut olan baskı sürecinin ortadan kalkması”, “anti demokratik uygulamaların ortadan kalkması”, “anayasanın hükümlerinin uygulanması” ve “AİHM kararlarına uyulmasının” çok önemli olduğunu savundu.

"Dün 1 Mayıs'ta yaşanan şiddet olaylarını olumsuz gördüğümüzü ve böylesi bir zeminde, bir anayasa yapım sürecinin zorluklarının olabileceğinin altını çizdik." diyen Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Bizim de en büyük temennimiz ciddi bir yol temizliğinin yapılması, bir demokratik zeminin oluşması, en geniş toplumsal mutabakat ile Türkiye'deki bütün farkları, halkları, inançları eşit yurttaşlık temelinde, bütün hakların anayasal güvence altına alındığı bir anayasa yapım sürecinin yapılması bizim için önemli. Türkiye'nin içinden geçtiği çok ciddi bir ekonomik kriz ve yoksulluk var. Elbette anayasa tartışmalarının ülkenin en acil sorununun üstünü örtmemesi gerekir."

-Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile görüşme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi Meclis Grubu'nu da ziyaret etti.

Kurtulmuş, Saadet Partisi Meclis Grubu'nu ziyareti sonrası, yaptığı açıklamada, yeni anayasa çalışmaları kapsamında Saadet Partisi'nde grup başkanı ve grup başkanvekilleriyle konuyu müzakere etme imkanı bulduklarını söyledi.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, anayasa değişikliği meselesine ilişkin Kurtulmuş'un teklifini gruplarında değerlendireceklerini kaydetti.

Mevcut anayasanın kimi zaman ihlal, kimi zaman da ilga edildiğini ve Türkiye'nin mutlaka bir anayasa değişikliğine ihtiyaç duyduğunu belirten Özdağ, "Vermiş olduğumuz soru önergelerinde dahi Anayasa, bakanlara '15 gün içerisinde cevap vermeniz gerekir' diyor. Cevap vermiyorlar. Cevap vermedikleri zaman, Anayasa çiğnendiği zaman ne olması gerekiyor? Bir cezai müeyyidesinin olması gerekiyor. Var mı, var ama uygulanmıyor. O zaman uygulanabilecek şeyleri yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili olarak da çalışmalar yapılmasında fayda var." değerlendirmesinde bulundu.

Özdağ, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını daha fazla ön plana çıkartan bir anayasa için çalışmalara destek vereceklerini dile getirdi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da Kurtulmuş'a samimi gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Anayasa çalışmalarının sağlıklı siyasal zeminlerde daha iyi sonuçlar vereceğini ifade eden Kaya, "Sorunlarımızı siyaset yoluyla müzakere edebileceğimiz bir zeminde konuşmanın önemine işaret ederek, Saadet ve Gelecek partileri olarak bu siyasal zemine katkı sunacak her türlü çabanın içerisinde olacağımızı ve sağlıklı bir zemin inşasının sorunları konuşmaktan daha önemli olduğunu ifade ettik." dedi.

-İYİ Parti ile görüşme

Kurtulmuş, daha sonra İYİ Parti TBMM Grubu'nu ziyaret ederek, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.

Görüşme sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Kurtulmuş, Dervişoğlu'nu genel başkanlığa seçilmesinden dolayı kutlayarak, başarılar diledi.

Meclis'teki partilerin, doğru bir usul, masa etrafında toplanarak yeni anayasa konusunda tartışabilecekleri bir zemin oluşturulabilmesi için gayret sarf etmeleri gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Siyasi partilerin öncelikli olarak birbirleriyle el sıkışmaları lazım. Yumrukları sıkarak diyalog olmaz, partilerin ve grupların birbirlerini anlaması, anlaşması mümkün olmaz. Ziyaret ettiğim 4 partide de diyaloğa açık bir anlayışın olduğunu, açık ve şeffaf bir zeminde bu konuların tartışılmasına müsait bir siyasal anlayışa sahip olduklarını görmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim." diye konuştu.

Dervişoğlu da ziyareti için Meclis Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"İYİ Parti olarak, sistem yürürlüğe girmeden önce sistemden kaynaklı sorunlara işaret ederek, siyasi yolculuğumuzu sürdürdük ve yakın takvim içerisinde de sistemi tahkim edecek yeni düzenlemelere geçit vermeyeceğimizi ifade ettik. Parlamenter demokratik sistem arayışımız da devam ediyor. Şayet TBMM'de bu yönde bir anayasa değişikliği durumu söz konusu olur ise o zaman onu değerlendirmeye açık buluruz. Sayın Meclis Başkanımız, görevi münasebetiyle tarafsızdır. Söylediklerimi kendisine cevap saymasın. Ülke için temennilerini ve dileklerini ifade ediyor, bir ihtiyaca işaret ediyor ama Türkiye'nin öncelikli başka sorunları da var. Bu anayasa değişikliği tartışmalarının öncelikli sorunları da gölge altında bırakmaması lazım, konuşulamaz hale getirmemesi lazım."