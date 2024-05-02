Şaneder Mağarası'nda yaşayan Neandertalin yüzü canlandırıldı

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Kürdistan Bölgesi'ndeki en ünlü antik mağaralardan biri olan Şaneder Mağarası'nda yaşayan bir Neandertal kadınının yüzü, Cambridge Üniversitesindeki bir İngiliz arkeoloji ekibi tarafından canlandırılırken, bunun bulunduğumuz yüzyılda Neandertallerin en iyi keşfi olarak değerlendirildi.

Bilim insanları, Şaneder Mağarası'nda kafatası yüzlerce parça halinde keşfedilen 75 bin yıllık Neandertal kadının yüzünü yeniden yarattı.

Ekip, 2018 yılında söz konusu kafatasını defalarca ölülerini gömmek için geri döndüğü bir mağaranın içinden çıkarmıştı. Mağara, 1950’lerin sonunda art arda gömülmüş gibi görünen birkaç Neandertal’in ortaya çıkarılmasıyla ünlendi.

Mağaradaki daha önceki buluntular numaralandırılmış olsa da bu bireye Şaneder Z adı veriliyor; ancak araştırmacılar bunun 1960 yılında kazılan bir bireyin üst yarısı olabileceğini düşünüyor.

Bir İngiliz arkeoloji ekibi (bugün) 2 Mayıs 2024 Perşembe günü, 75 bin yıl öncesine ait bir Neandertal kadınının yapay yüzünü canlandırdı.

Bilim insanları kafatasının ait olduğu kadının 40 yaşında olduğunu tahmin ediyor.

Şaneder Mağarası'nda kafatasının keşfi, bu yüzyılın en iyi Neandertal keşfi olarak kabul ediliyor.