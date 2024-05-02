Bakan Hüseyin ile Alina Romanowski görüştü

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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski ile bir araya gelerek, Bağdat-Washington ilişkilerinin gelişimini görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün (2 Mayıs 2024) Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin’in ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Romanowski ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Bağdat ile Washington arasındaki ilişkilerin gelişimi ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin ABD ziyaretinin sonuçlarının ele alındığı kaydedildi.

Tarafların, Sudani’nin ziyareti ve Yüksek Koordinasyon Komitesi toplantılarının sonuçlarının takip edilmesinin önemini vurguladığı belirtildi.

Açıklamaya göre Romanowski, eşinin vefatı dolayısıyla ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in taziye mesajını Bakan Hüseyin’e iletti.