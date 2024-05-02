Kamyonet öğrencilerin arasına daldı: Yaralılar var

HABER MERKEZİ

Kırgızistan’da bir kamyonet, etkinlik için toplanan öğrencilerin arasına daldı, olayda 29 kişi yaralandı.

Kırgızistan’ın Calal-Abad bölgesindeki Suzak ilçesinde kültürel etkinlik için toplanan öğrencilerin arasına kamyonet daldı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının açıklamasında, 1’i öğretmen 17’si öğrenci olmak üzere 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 11 öğrenciye de ayakta tıbbi yardım sağlandığını belirtti.

Çocukların 9 ila 16 yaşları arasında olduğu, yaralanan 3 çocuğun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kamyonetin park halinde olduğu sırada aniden hareket ettiği ve içinde şoför bulunmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.