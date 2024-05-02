AK Parti'den açıklama: Cumhurbaşkanı, Özgür Özel'e iadeiziyarette bulunacak

HABER MEKREZİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.

AA’ya konuşan Ömer Çelik, Erdoğan’ın takvimine uygun bir tarihte CHP’ye iadeyi ziyaret yapacağını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir."

AK Parti Genel Merkezi’ndeki görüşmenin saat 16.04'te başlamasıyla iki parti genel başkanları 2016'dan sonra ilk kez bir araya gelmiş oldu.