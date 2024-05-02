Yaşar Güler: "Bazı dostlar PKK'ye pilotaj eğitimi veriyor"

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Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Teröristi kaynağında yok etme stratejimiz var Irak'ın kuzeyindeyiz 5,6 senedir. Örgüt rahat huzur içinde kaldığı yerleri terk ederek, güneye çekiliyor. Biz ne gerekiyorsa yapmak zorundayız, yapacağız.” dedi.

Savunma Bakanı Güler, CNN Türk'te Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'e gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Irak’la komşuluk ilişkilerinin tarihi olduğunu ve her zaman iyi ilişkiler sürdürmek gayretinde olduklarını belirten Bakan Güler, Irak dahil tüm komşularının toprak bütünlüğüne saygılarının sonsuz olduğunu dile getirerek, “PKK terör örgütü Irak'ın kuzeyine geldi yerleşti, hiç karışan yok. Bizim dışımızda mücadele eden yok. Dedik ki biz bu terörü kaynağında yok edeceğiz. Sürekli operasyon yapacağız. Ve nitekim bu esaslar doğrultusunda devam ediyoruz.” dedi.

PKK’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki 800 köyü boşalttığını kaydeden Bakan Güler, ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

“19 Aralık'ta ilk toplantıyı yaptık, 14 Mart'ta 2. toplantı. ve sonunda da 3. toplantı Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapıldı. Irak'ta şöyle bir değişiklik oldu, biz de memnunuz. Iraklı komşularımız PKK'ye hiçbir şey demiyordu. Sen adama terör örgütü demiyorsun, biz seninle terörü konuşmak istiyoruz. Sonunda yasaklı örgüt olarak geçti. Iraklı dostlarımıza da teşekkür ediyoruz, onlar için de zor bir ortam. Toplantılardan sonra oradaki faaliyetleri daha ciddi yürütüyorlar, bizimle daha koordineli haldeler.

KYB'ye oradaki yöneticilere hep söylüyoruz. Bu işlerden vazgeçin, gelin burada huzur içinde yaşamak istiyorsanız bu terör örgütünden kendinizi kurtarın, biz de buna yardımcı olalım.”

Kürdistan Bölgesi sınırlarına yerleşen PKK’nin Irak’ın güneyine çekildiğini savunan Bakan Güler, “Teröristi kaynağında yok etme stratejimiz var Irak'ın kuzeyindeyiz 5,6 senedir. Örgüt rahat huzur içinde kaldığı yerleri terk ederek, güneye çekiliyor. Biz ne gerekiyorsa yapmak zorundayız yapacağız.” diye konuştu.

“YPG'nin PKK'den ayrı bir güçmüş gibi olduğunu iddia eden dostlarımız da var. Biz PKK'ye değil YPG'ye veriyoruz pilotaj eğitimi gibi açıklama yapıyorlar.” diyen Güler, “Gabar'da 44 bin varil petrolü çıkarabiliyorsak, Hakkari'nin yaylalarında turistleri ağırlayabiliyorsak, burada festivaller yapabiliyorsak, bu bir mesajdır. PKK teröründen yurt içinde artık bahsetmememiz gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Müttefiklerinin PKK’ye destek sağladığının altını çizen Bakan Güler, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Müttefiklerimiz, DAİŞ ile mücadele kapsamında buradaki silahlı güçlere destek oluyoruz diyorlar. Senin silahlı güç dediğin PKK'nin kendisi. Sen onlar PKK değil diyorsun da, adamlar kendisi öyle demiyor ki. Sen bunlara destek oluyorsan ben bunlara destek oluyorum de. Bizim aklımızla alay etme. Oradaki adam teslim oluyor diyor ki beni Gara'da çok adam kaybedilince buraya gönderdiler. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bu destekten vazgeçmeleri yapmaları gerekiyor. Amaç DEAŞ ile mücadele ise, bu mücadeleyi en çok yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. 4 bine yakın DAİŞ'li teröristi etkisiz hale getirdik. Suriye'de DAİŞ'in adı bitti. Siz DAİŞ ile mücadele etmek istiyorsanız biz desteğe hazırız diyoruz. Ama anlıyoruz ki dert o değil.”