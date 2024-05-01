Biden'dan kampüs olaylarına ilişkin açıklama: İsrail politikamızı etkilemiyor

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ABD Başkanı Joe Biden, ülke genelinde üniversite kampüslerinde devam eden Filistin'e destek gösterilerinin, ülkenin Orta Doğu ve İsrail politikası ile etkilemediğini belirtirken, ABD'nin otoriter bir ülke olmadığını ve gösteri yapanların bastırılmadığını savundu.

ABD Başkanı Biden, ülke geneline yayılan kampüs olaylarıyla ilgili olarak ilk kez Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçerek süreci değerlendirdi.

İsrail'e verdiği koşulsuz destek dolayısıyla eleştirilen ve kampüs olaylarında yoğun biçimde tepki gösterilen ABD'nin, İsrail ve Orta Doğu'ya yönelik politikasının değişip değişmediği sorusuna Biden, "Hayır" yanıtını verdi.

Kampüs olaylarının İsrail'e desteklerini etkilemediğini belirten Biden, öğrencilerin ifade özgürlüğünün her zaman saygı duyulması gereken bir alan olduğunu, ancak şiddet içeren olaylara dönüşen hiçbir şeye de izin verilmeyeceğini söyledi.

Bazı kampüslerdeki olayların şiddet sınırını geçtiğini kaydeden Biden, "Amerikan halkının sesi gerçekten duyuldu, barışçıl gösteriler Amerikalıların önemli olaylara nasıl tepki verdiğinin en güzel örneklerinden biridir. Fakat biz kanunsuz bir ülke değiliz, medeni bir toplumuz ve düzen üstün gelmeli." dedi.

ABD Başkanı, “Biz insanları susturduğumuz ya da muhalefeti bastırdığımız otoriter bir ulus değiliz. Kanunsuz bir ülke de değiliz. Medeni bir toplumuz.” ifadelerini kullandı.

Şiddet içeren herhangi bir eyleme alan açmayacaklarını vurgulayan Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Şiddet içeren gösterilere müsaade yok, barışçıl olanlara var. Eğer şiddet olursa bu kanunlara aykırıdır. Mülke zarar vermek barışçıl bir gösteri değildir, kanuna aykırıdır. Vandalizm, izinsiz mülke girmek, camları kırmak, kampüsleri kapatmak, dersleri ve mezuniyet törenlerini zorla iptal ettirmek, bunların hiçbiri barışçıl gösteriler değildir."

-Ulusal muhafız sorusuna “hayır” yanıtı

ABD Başkanı, üniversite kampüslerindeki protestolara ulusal muhafızın müdahale edip etmemesi gerektiği yönündeki soruya da “Hayır” yanıtını verdi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre ülke genelindeki kampüs olaylarında 18 Nisan'dan bu yana 1800'den fazla kişi gözaltına alındı.