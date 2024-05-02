Yaşam

Yunanistan-Son 14 yılın en sıcak nisan ayı yaşandı

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dünya Yunanistan sıcaklık orman yangını

HABER MERKEZİ 

Yunanistan'ın Tesalya bölgesi, Mora Yarımadası ve Ege adalarında bu yıl, 2010'dan bu yana en sıcak nisan ayının yaşandığı bildirildi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin 2010'dan itibaren yapılan gözlemleri değerlendirdiği raporu yayımlandı.

Tesalya, Mora Yarımadası ve Ege adalarında bu yıl nisan ayı ortalama sıcaklıklarının son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Rapora göre Tesalya ve Kuzey Yunanistan'da nisan sıcaklığı mevsim normallerinin 3 derece üzerine çıkarken, bu rakam Ege adaları için ortalama 2,4 derece oldu.

Tinos, İskeçe ve Tirhala (Trikala) kentlerinde de sıcaklıkların 25 gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtildi.

Haziran 2023'te rekor sıcaklıkların görüldüğü ve nem oranının düşük olduğu Yunanistan'da çok sayıda orman yangını çıkmıştı. Ülkede 15-31 Temmuz tarihlerinde çıkan 7 büyük orman yangınında 470 bin dönüm ormanlık alan kül olmuştu.

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