DEM Parti'den CHP'ye ziyaret

HABER MERKEZİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeni anayasa ve gündemdeki gelişmeleri ele almak amacıyla CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

DEM Parti heyetini CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer karşılarken, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile görüştü.

Yaklaşık iki saat süren görüşme sonrası Özel, Hatimoğulları ve Bakırhan ortak açıklama yaptı.

Özel, ziyaret için Eş Genel Başkanlara teşekkür ederek yerel seçim sonuçlarının değerlendirildiğini bildirdi.

Hatimoğulları da "Hem CHP'nin 31 Mart seçimlerindeki başarısını hem de ondan sonraki seçimde Türkiye ve bölgedeki siyasal süreçleri görüşmeleri değerlendirmek için bir görüşme talebimiz olmuştu. Sayın Başkan sizleri tebrik ediyoruz, başarılarınızın devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakırhan ise "Bugün hem seçim sonuçlarını değerlendirdik. Verimli bir görüşme oldu. Kendilerini yerel seçimlerden aldıkları sonuç nedeniyle tebrik ettik. Bugüne kadar siyaset kurumu arasında duvarlar örülmüştü, kutuplaşma vardı. Siyaset kurumu özgürce, rahat bir ortamda tartışamıyordu. 31 Mart'ta halk, siyaset kurumuna çok önemli bir mesaj vermişti." dedi.

Muhalefet olarak daha fazla bir araya geleceklerini söyleyen Tuncer Bakırhan, "Anayasa tartışmaları da değerlendirildi. Samimiyete ihtiyaç var. Şu andaki mevcut iklime bakıldığı zaman bir samimiyet sorunu görülüyor. Bir yol temizliğine ihtiyaç var." diye konuştu.