Politika

Savunma Bakanlığı: 32 PKK'li öldürüldü

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türkiye MSB Kürdistan Bölgesi PKK Yaşar Güler

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kürdistan Bölgesi sınırlarında gerçekleştirdikleri operasyonda 32 PKK’linin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda 32 PKK’linin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!” ifadesine de yer verildi.

Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün bir televizyon kanalına yaptığı açıklamasında, PKK ile mücadelede Irak Hükümetiyle koordineli çalışmaya başladıklarını aktarmıştı.

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