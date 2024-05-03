Sağanak yağışa aldırmayan dağcılar sele kapıldı: 4 ölü

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Segrme dağcılık kulübü üyesi 4 kişinin, Zerde Dağı yakınlarında bulunan Mesurani’de şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybettiği bildirildi.

Dağcıların ihbarının ardından bölgeye ulaşan sivil savunma ekipleri, sele kapılan 4 dağcının cansız bedenine ulaştı.

Cesedi bulunan dağcıların kimlik tespitinin yapılabilmesi için otopsi yapılacağı bu nedenle adli tıp kurumuna gönderildikleri bildirildi.

Süleymaniye Sivil Savunma Sözcüsü Aram Ali, olaya ilişkin açıklamasında “Ekipler, Qeredax’da yaşanan olayda, bir dağcılık kulübüne üye olan ve sele kapılan 4 kişinin cenazesine ulaştı.” ifadesini kullandı.

Aram Ali, tırmanış için bölgeye giden ekibin 12 kişiden oluştuğunu dile getirdi.

Qeredax Kaymakamı Rauf Kemal, daha önce yaptığı açıklamada, Süleymaniye kentinden bir grup dağcının Sêwsênan ilçesine bağlı Awespi köyüne gittiğini ve bir kısmının sular altında kaldığını bildirdi.

Rauf Kemal, şiddetli sağanak yağışın yol açtığı sele kapılan grubun, yetkililere haber vermeden bölgeye gittiğini söyledi.