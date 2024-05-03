Myles Caggins: Türkiye, Bağdat'a günlük 800 bin dolar yaptırım uyguluyor

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Kürdistan Petrol Endüstrisi Birliği (APIKUR) Sözcüsü Myles Caggins, Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatının başlatılması konusunda istekli olduğunu belirtirken, Türkiye’nin askıya alınan petrol ihracatı nedeniyle Bağdat’a günlük 800 bin dolar ceza uyguladığını bildirdi.

Kurdistan24’ün haber bültenine konuk olan APİKUR Sözcüsü Caggins, Kürdistan Bölgesi'nden Ceyhan Limanı yoluyla petrol ihracatı konusunda Erbil ile Bağdat arasında ortak komite kurulmasından ve aralarındaki müzakerelerden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

APİKUR üyelerinin oldukça heyecanlı olduğunu, Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Irak Petrol Bakanlığı üyeleri arasındaki ortak komite toplantısına katılmak istediğini dile getiren Caggins, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile bir sözleşmemiz var ve herhangi bir değişiklik yapılırsa bunlardan haberdar olmalıyız. Uluslararası petrol şirketlerinin toplantılara katılması gerekiyor ve biz petrol ihracatının devam edeceği konusunda iyimseriz.” dedi.

Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Irak Petrol Bakanlığı arasındaki toplantının önceden yapılması gerektiğini savunan Sözcü Caggins, “Washington ziyaretinin (Irak Başbakanı Sudani) hükümetinin petrol ihracatını yeniden başlatması için bir teşvik olduğunu düşünüyoruz.” ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bağdat ziyaretine de değinerek, şu sözleri paylaştı:

“Erdoğan ve ekibi petrol ihracatını yeniden başlatmak konusunda istekli. Türkiye Bağdat'a her gün askıya alınan petrol ihracatı nedeniyle 800 bin dolarlık yaptırımı uyguluyor, bu nedenle Bağdat da sorunun çözümüne yönelik olumlu adımlar atmak istiyor.”