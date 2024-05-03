Can Atalay’ın TBMM’deki odasına İYİ Partili Usta yerleşti
HABER MERKEZİ
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezası verilen ve Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın TBMM'de yerleşemediği odasına İYİ Partili Erhan Usta yerleşti.
TİP Hatay milletvekili seçilen ve Anayasa Mahkemesinin (AYM) hak ihlali kararına rağmen vekilliği Yargıtay kararı üzerine düşürülen Can Atalay’ın TBMM’deki odası boşaltıldı.
Atalay'ın odasına, Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta yerleşti.
Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik Yargıtay kararı 30 Ocak 2024 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda okundu.
-Usta da görevinden istifa etmişti
İYİ Parti genel başkanlık seçimlerinde Erhan Usta'nın desteklediği aday Koray Aydın seçimleri kaybetmiş, bunun üzerine Usta, 29 Nisan'da başka bir adaya destek açıkladıktan sonra göreve devam etmenin siyasi nezakete uygun olmayacağını belirterek Grup Başkanvekilliğinden istifa etmişti.