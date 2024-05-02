Politika

Kolombiya İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kesti

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dünya Kolombiya Dışişleri Bakanlığı Gazze Filistin İsrail

HABER MERKEZİ

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya Hükümetinin, İsrail devleti ile diplomatik ilişkileri bugünden itibaren kesme kararına ilişkin sözlü notasının dün İsrail'in Bogota Büyükelçiliğine resmen iletildiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğü aracılığıyla diplomatik personelin ülkeden ayrılma sürecinin İsrail Büyükelçisine bildirildiği kaydedilen açıklamada, Tel Aviv ve Bogota'daki konsolosluk faaliyetlerinin süreceği bilgisine de verildi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, dünkü açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun bu konuda duruşu nettir, bakanlıktaki ekiplerimiz çalışıyor, bu hafta İsrail Büyükelçiliğine durumu bildireceğiz." demişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 1 Mayıs'taki açıklamasında, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde; soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür." demişti.

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