Ayşegül Doğan: Kırmızı çizgiler yerine uzlaşabileceğimiz yerlerden başlamalıyız

HABER MERKEZİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Uzlaşma ve diyalogdan yana bir parti olduklarını belirtirken, “Yeni anayasa için olmazsa olmazlardan başlamak yerine olabilirlerden başlayabiliriz. Kırmızı çizgilerden başlamak yerine uzlaşabileceğimiz noktalardan başlayabiliriz.” dedi.

Ayşegül Doğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasetin en üst gündeminde yer alan yeni anayasa tartışmalarına ilişkin Halk TV'de değerlendirmede bulundu.

Kırmızı çizgiler yerine uzlaşma sağlanacak yerlerden başlamaları gerektiğini belirten Sözcü Doğan, uzlaşmacı bir tavır içinde olabileceklerini, “uzlaşma ve diyalogdan yana bir parti” olduklarını ve bu durumun kazandıracağını düşündüklerini söyledi.

DEM Parti tarihini hatırlatan Doğan, DEM Parti’yi “mücadele ve müzakere” partisi olarak konumlandırdıklarını kaydetti.

"Türkiye'nin bir normalleşmeye ihtiyacı var." diyen Doğan, bu normalleşmenin gerçekleşmesi için de bir takım adımların atılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de anayasa yapım sürecinin oluşmasına ihtiyaç olduğunu bildiren Doğan, Bu iklime, atmosfere ihtiyacımız var. Bunun öncülüğünü yaptığını iddia eden iktidar partisi, bir yeni anayasa yapımından bahsediyor. Hangi yöntemle yapacak, nasıl yapacak, gerçekten bu bir toplumsal mutabakata dönüşebilecek mi? Aslında yeni anayasa ve yeni anaysa yapımı hem yöntemi ve içeriği itibariyle de bizim onlarca yıldır en büyük meselelerimizden biri. Hayatımız olarak ortaya koyduğumuz meselelerden biri.” diye konuştu.

Yeni anayasanın nasıl olması gerektiği yönünde görüş bildiren DEM Parti Sözcüsü Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Anayasa dediğimiz şey bir takım yama yöntemiyle yapılacak bir şey değil. Yeni anayasa, daha köklü bir biçimde ele alınması gereken, bu ülkede yaşayan herkesin kendini ait hissettiği, kendini görebildiği bir anayasa olmalı. Bu kadar kutuplaşmış toplumlarda insanlar arası mesafeyi açan değil yakınlaştıran bir iklime ihtiyacımız var.”

Sözcü Doğan, “Yeni anayasa için olmazsa olmazlardan başlamak yerine olabilirlerden başlayabiliriz. Kırmızı çizgilerden başlamak yerine uzlaşabileceğimiz noktalardan başlayabiliriz. Biz buna açık bir siyasi partiyiz. Bunu iktidar bağlamında söylemiyorum. Muhalefet partileri açısından da baktığınızda muhalefet partileri de olmazsa olmazlarını ortaya koyuyor." sözlerini paylaştı.