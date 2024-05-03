Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bugün yapılan görüşme, Ankara'daki Ahlatlıbel Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Yerel seçimlerinden sonra ilk kez yüz yüze görüşme yapan Özel ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinde, Özel'in Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme de masaya yatırıldı

Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ile Erdoğan görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından, "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir." paylaşımında bulunmuş, Özel de "Lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz." açıklamasını yapmıştı.

Basındaki haberlere göre saat 19.05'te başlayan görüşme, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Özgür Özel, dün Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde partinin eski genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak görüşmenin çerçevesine dair bilgi vermiş, onların görüş ve önerilerini almıştı.