Yaşam

İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri askıya alındı

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İstanbul Boğazı
İstanbul Boğazı
türkiye İstanbul Boğazı yat yarışı gemi trafiği

HABER MERKEZİ

İstanbul Boğazı’nda gemi geçişlerinin, 11.00-17.00 saatlerinde yapılacak Bauisc yarışı nedeniyle geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde düzenlenen BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği saat 08.40'tan itibaren çift yönlü askıya alınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Boğazı'nda yarın da yat yarışları gerçekleştirilecek.

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