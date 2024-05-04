Yıl başından bu yana Kürtistan Bölgesi'nde 22 işçi iş kazasında can verdi
HABER MERKEZİ
Süleymaniye'de yapımı süren bir apartmanın inşaatında çalışan Rojavalı işçi, 17. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Yıl başından bu yana iş kazasında can veren işçilerin sayısı 22'ye yükseldi.
Olay, bugün (4 Mayıs 2024) sabah saatlerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kurdistan24 muhabirinin edindiği bilgiye göre işçinin naaşı Süleymaniye Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
31 Mart’ta Süleymaniye'nin Qulereisi Mahallesi’nde yapımı süren bir binanın 20'nci katından 2 Suriyeli işçi düşerek yaşamını yitirmişti.
İşçi Sendikasının verilerine göre Kürdistan Bölgesi'nde yıl başından bu yana 22 işçi iş kazasında hayatını kaybetti.
Geçen yıl da Kürdistan Bölgesi'nde 40'tan fazla işçi güvenlik tedbirlerine uymamaları nedeniyle iş yerinde hayatını kaybetmişti.