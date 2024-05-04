Politika

Neçirvan Barzani, ABD Senatosu heyetiyle görüştü

Senato heyeti, ABD'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne verdiği desteğin devam edeceğine vurgu yaptı
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kürdistan Neçirvan Barzani ABD Senatosu Kürdistan Bölgesi Irak

Haber Merkezi

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD Senatörleri Johnny Ernst ve Senatör Ted Budd’ın da aralarında bulunan ABD Senatosu heyetini kabul etti.

ABD'nin Irak'a ve Kürdistan Bölgesi'ne desteğini yineleyen konuk heyet, ABD'nin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerine büyük önem verdiğine vurgu yaptı.

Görüşmede, terör örgütü DAİŞ’e karşı mücadelede, Irak'ta barış ve istikrarın korunmasında Peşmergelerin oynadığı role de övgüde bulunuldu.

Neçirvan Barzani de verilen destekten dolayı ABD Senatosu ve Kongresine teşekkür ederek, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin ABD ile karşılıklı iş birliği ve ilişkileri geliştirme arzusunu vurguladı.

Toplantıda ABD’nın Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Mark Straw ve ABD’nin Irak Büyükelçisi Alina Romanowski da hazır bulundu.

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