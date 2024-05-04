Politika

Türk Kızılay Bilecik Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden istifa

AK Parti Bilecik Belediye Başkanı aday adayı olmuştu
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Türk Kızılay
Türk Kızılay
türkiye Bilecik Türk Kızılay istifa

HABER MERKEZİ

Bilecik'te Türk Kızılay Bilecik Başkanı Sevcan Uzun ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti.

Uzun ve yönetim kurulu üyelerinin geçtiğimiz günlerde genel merkezleri tarafından istifaları istendiğini öğrenildi.

Sevcn Uzun Yıldız'ın yerine ise Murat Ateş getirildi.

Sevcan Uzun, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler seçimler öncesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Bilecik Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunu yapmıştı.

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