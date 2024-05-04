Türk Kızılay Bilecik Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden istifa
HABER MERKEZİ
Bilecik'te Türk Kızılay Bilecik Başkanı Sevcan Uzun ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti.
Uzun ve yönetim kurulu üyelerinin geçtiğimiz günlerde genel merkezleri tarafından istifaları istendiğini öğrenildi.
Sevcn Uzun Yıldız'ın yerine ise Murat Ateş getirildi.
Sevcan Uzun, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler seçimler öncesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Bilecik Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunu yapmıştı.