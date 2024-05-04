Politika

Başbakan Barzani, ABD Senatosu heyetiyle bir araya geldi

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Başbakan Barzani, ABD Senatosu heyetiyle görüştü
Başbakan Barzani, ABD Senatosu heyetiyle görüştü
kürdistan Mesrur Barzani ABD Senatosu ABD Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, ABD Senatörleri Johnny Ernst ve Senatör Ted Budd’ın da aralarında bulunan ABD Senatosu heyetini kabul etti.

ABD’nın Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Mark Straw ve ABD’nin Irak Büyükelçisi Alina Romanowski’nin de hazır bulunduğu toplantıda, ikili ilişkilerin gelişiminin yanı sıra, Irak'taki son gelişmeler ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal ve mali haklarının korunmasının önemi ele alındı.

Başbakan Barzani, ABD Senatosu heyetiyle görüştü

Konuk heyet, ABD’nin Kürdistan Bölgesi'nin güvenliği ve istikrarına desteğini yineledi.

Özellikle Peşmergeye verdiği destekten dolayı ABD'ye teşekkür eden Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa ve anlaşmalar çerçevesinde çözülmesinin yanı sıra federal sisteme ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal yapısına saygı gösterilmesinin önemine vurgu yaptı.

Başbakan Barzani, ABD Senatosu heyetiyle görüştü

Kürdistan Parlamento seçimlerinin de ele alındığı görüşmede, tüm partilerin katılacağı özgür, şeffaf ve adil seçimler yapılmasının ve bileşenlerin haklarının korunmasının gerektiği üzerinde mutabık kalındı.

Başbakan Barzani, ABD Senatosu heyetiyle görüştü
Başbakan Barzani, ABD Senatosu heyetiyle görüştü
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