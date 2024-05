Başbakan Barzani, ABD Senatosu heyetiyle bir araya geldi

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, ABD Senatörleri Johnny Ernst ve Senatör Ted Budd’ın da aralarında bulunan ABD Senatosu heyetini kabul etti.

ABD’nın Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Mark Straw ve ABD’nin Irak Büyükelçisi Alina Romanowski’nin de hazır bulunduğu toplantıda, ikili ilişkilerin gelişiminin yanı sıra, Irak'taki son gelişmeler ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal ve mali haklarının korunmasının önemi ele alındı.

Konuk heyet, ABD’nin Kürdistan Bölgesi'nin güvenliği ve istikrarına desteğini yineledi.

Özellikle Peşmergeye verdiği destekten dolayı ABD'ye teşekkür eden Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa ve anlaşmalar çerçevesinde çözülmesinin yanı sıra federal sisteme ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal yapısına saygı gösterilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kürdistan Parlamento seçimlerinin de ele alındığı görüşmede, tüm partilerin katılacağı özgür, şeffaf ve adil seçimler yapılmasının ve bileşenlerin haklarının korunmasının gerektiği üzerinde mutabık kalındı.

