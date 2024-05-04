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Başbakan Barzani'den eğitmenlere anlamlı destek

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kürdistan Mesrur Barzani dizüstü projektör eğitim sektörü

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin talimatıyla öğretmen eğiticilerine 1200 dizüstü ve projektör temin edildi.

Başbakan Mesrur Barzani, öğretmen eğiticilerine 600 dizüstü ile 600 projektör verilmesi talimatını verdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden bugün (4 Mayıs 2024) yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin talimatıyla Milli Eğitim Bakanlığı eğitmenlerine 600 dizüstü ve 600 projektör temin edildi.

Her bir eğitmene birer dizüstü ve projektör verildiği belirtilen açıklamada desteğin değerinin 607 milyon 800 bin dinar olduğu ifade edildi.

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