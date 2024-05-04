Başbakan Barzani, Filipinler'in yeni Büyükelçisi Manangan’ı kabul etti

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Filipinler'in Irak'taki yeni Büyükelçisi Charlie Pacana Manangan'ı kabul etti.

Yeni Filipinler Irak Büyükelçisi Manangan'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar dileyen Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin gerekli her türlü yardım ve desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Desteğinden dolayı Kürdistan Bölgesi’ne teşekkür eden Manangan da ülkesinin çeşitli alanlarda ikili ilişkileri güçlendirme arzusunu dile getirdi.