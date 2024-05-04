Politika

Başbakan Barzani, Filipinler'in yeni Büyükelçisi Manangan’ı kabul etti

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Başbakan Barzani, Filipinler'in yeni Büyükelçisi Manangan’ı kabul etti
Başbakan Barzani, Filipinler'in yeni Büyükelçisi Manangan’ı kabul etti
kürdistan Filipinler Mesrur Barzani Kürdistan Bölgesi Charlie Pacana Manangan

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Filipinler'in Irak'taki yeni Büyükelçisi Charlie Pacana Manangan'ı kabul etti.

Yeni Filipinler Irak Büyükelçisi Manangan'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar dileyen Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin gerekli her türlü yardım ve desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Başbakan Barzani, Filipinler'in yeni Büyükelçisi Manangan’ı kabul etti

Desteğinden dolayı Kürdistan Bölgesi’ne teşekkür eden Manangan da ülkesinin çeşitli alanlarda ikili ilişkileri güçlendirme arzusunu dile getirdi.

Başbakan Barzani, Filipinler'in yeni Büyükelçisi Manangan’ı kabul etti
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