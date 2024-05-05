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2 ilde operasyon: 16 göçmen kaçakçısı yakalandı

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türkiye Ali Yerlikaya göçmen kaçakçılığı operasyon

HABER MERKEZİ

Muğla ve Adana’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlarda 16 şüphelinin yakalandığı, 12’sinin ise tutuklandığı bildirildi.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, “Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonda; yakalanan 5 şüpheliden 3️’ü tutuklandı. 2️’si hakkında adli kontrol kararı verildi.” ifadeleri kullanıldı.

“Adana’da da 7’si yabancı uyruklu olmak üzere yakalanan toplam 11 şüpheliden, 9‘u tutuklanırken 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi” diyen Yerlikaya operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve TL'ye el konulduğunu belirtti.

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