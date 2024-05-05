Rusya, Ukrayna lideri Zelenskiy’i arananlar listesine ekledi

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Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i arananlar listesine aldığını açıkladı.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in arananlar listesine alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığının veri tabanındaki arananlar listesine eklenen Zelenskiy’in doğum yeri ile tarihi ve Ukrayna Devlet Başkanlığı görevine getirildiği tarih ile eklendiği kaydedildi.

Arananlar listesine Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun da eklendiği belirtildi.

Açıklamada hakkındaki suçlamaya ilişkin bilgi verilmeyen Poroşenko'nun 2014-2019 yılları arasında Ukrayna Devlet Başkanlığı görevini yürüttüğü ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 2 yıl önce 24 Şubat'ta duyurduğu "özel operasyon" ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, hala devam etmekte.