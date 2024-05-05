İstanbul'daki gösterilerinde gözaltına alınan 38 şüpheli tutuklandı

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İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 65 şüpheliden 38'i tutuklandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Saraçhane Meydanı'nda polislere saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 38'i tutuklandı.

27 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde polis ekiplerince 217 kişi gözaltına alınmıştı.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya X hesabından 1 Mayıs’ta yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, izin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran 217 kişi gözaltına alındı.” ifadelerini kullanmıştı.

Yerlikaya, eylemlerde 217 kişinin gözaltına alındığı olaylarda, 28 emniyet mensubunun da yaralandığını duyurmuştu.

Ali Yerlikaya, 29 Nisan’da düzenlediği basın toplantısında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul’da alınacak tedbirleri açıklamıştı.

Mayıs'ta İstanbul genelinde 264 noktada toplam 42 bin 434 polisin görev yapacağını belirten Yerlikaya, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven ortamında kutlanması amacıyla 1 Mayıs'ta İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır.” diye konuşmuştu.