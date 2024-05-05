Ürdün Başkonsolosu: Mesrur Barzani, tüm sektörlerde ilerleme kaydetti
HABER MERKEZİ
Ürdün'ün Erbil Başkonsolosu Fuad el-Mecali, Başbakan Mesrur Barzani'ye Kürdistan Bölgesi-Ürdün ilişkileri geliştirmesinde oynadığı rolden dolayı övgüde bulundu.
Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla bugün (5 Mayıs 2024) saat 10.00’da Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi başladı.
Zirvede konuşan Ürdün Başkonsolosu Mecali, “Başbakan Mesrur Barzani'ye Kürdistan Bölgesi ile Ürdün arasındaki ilişkileri geliştirmesinden dolayı teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Bugün Başbakan Barzani ve Ürdün Hükümetinin desteğiyle yükseköğretim alanında bu önemli bilimsel etkinliği düzenlediklerini belirten Mecali, “Zirvenin düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkürümüzü sunuyoruz. Kürt öğrencileri Ürdün'de eğitimlerine devam etmelerine davet ediyoruz.” dedi.
Ürdün Başkonsolosu Mecali, tüm sektörlerde büyük ilerlemeler kaydetmesinden dolayı Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'ye övgüde bulundu.