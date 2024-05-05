Politika

Chicago’da Filistin'e destek gösterilerine müdahale: 68 öğrenciye gözaltı

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FOTO: İHA
FOTO: İHA
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HABER MERKEZİ

ABD’nin Chicago eyaletinde öğrenciler tarafından Filistin’e destek olmak amacıyla kurulan çadır kampa polis müdahale etti. 68 öğrenci gözaltına aldı.

Chicago Sanat Enstitüsü Okulu öğrencileri İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının son bulması amacıyla kampüse çadır kamp kurdu.

Filistin’e destek gösterileri kapsamında kurulan kampa polis sabah saatlerinde müdahale etti.

Kampı dağıtmaya çalışan polis ile öğrenciler arasında arbede yaşandı. Polis, 68 öğrenciyi gözaltına aldı.

Chicago polisi yaptığı açıklamada, kampüse izinsiz girdikleri gerekçesiyle 68 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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