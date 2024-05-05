Politika

Neçirvan Barzani'den İran'a resmi ziyaret

Neçirvan Barzani'nin üst düzey İranlı yetkililerle görüşmesi planlanıyor
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kürdistan Neçirvan Barzani İran Kürdistan Bölgesi resmi ziyaret

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Tahran'a gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında üst düzey İranlı yetkililerle bir araya gelecek.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Neçirvan Barzani’nin, İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi daveti üzerine bugün (5 Mayıs 2024) başkent Tahran'a ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Neçirvan Barzani’ye, başkan yardımcıları Mustafa Seyid Kadir ile Cafer Şeyh Mustafa, İçişleri Bakanı Reber Ahmed’in de aralarında bulunduğu bir heyet eşlik ediyor.

Başkan Neçirvan Barzani’nin, ziyareti kapsamında İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelerek, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra İran-Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğini ele alacağı belirtildi.

K24 muhabiri Hoşmend Sadık, Başkan Neçirvan Barzani'nin akşam saatlerinde  Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanına ulaşacağını ve üst düzey bir heyet tarafından karşılanacağını aktardı.

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