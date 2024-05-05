İsrail'den Al Jazeera kararı

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İsrail Hükümeti, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun kapatılmasına karar verdi.

İsrail Meclisinde yapılan oylamada, Al Jazeera'nin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması yönünde karar alındı.

İsrail hükümeti kararın ne zaman yürürlüğe gireceğine dair açıklama yapmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Liderliğimdeki hükümet oy birliğiyle şu kararı aldı: Kışkırtıcı Al Jazeera İsrail'de kapatılacak.” ifadelerini kullandı.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi de yaptığı açıklamada, Al Jazeera aleyhindeki kararın imzalandığını kaydetti.

Karhi açıklamasında, “Karar derhal yürürlüğe girecek. Aylardır, İsrail'de faaliyet gösterememeleri için her şeyi yaptım ve yapmaya devam edeceğim.” dedi.

İsrail Meclisi, nisan ayında, "İsrail'in ulusal güvenliğine zarar verdiği gerekçesiyle hükümete yabancı basın kuruluşlarını kapatma yetkisi tanıyan" yasa tasarısını kabul etmişti.