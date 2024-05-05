Yaşam

Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış uyarısı

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kürdistan meteoroloji Diyarbakır Batman Mardin Şırnak siirt sağanak

HABER MERKEZİ

Meteoroloji, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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