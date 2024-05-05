Cevdet Yılmaz’dan enflasyon mesajı: 2026'da tek hane olacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaz aylarında enflasyonda ivme kaybı yaşanacağını belirterek, "Aylık bazda ciddi düşüşler göreceğiz.” dedi.

Yılmaz, konuk olduğu televizyon programında enflasyonla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

3 yıllık perspektifle hazırlanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) kararlı şekilde uygulandığını ve sonuçlarının görüldüğünü söyleyen Yılmaz, “Yaz aylarında enflasyonda ivme kaybı yaşanacak. Sonraki dört ayda yıllık bazda 20 puanlık bir düşüş görülecek.” ifadelerini kullandı.

Düşüşün esas etkisinin program olduğunu kaydeden Yılmaz, "Aylık bazda ciddi düşüşler göreceğiz sonra da yıllık düşüşleri göreceğiz. Gelecek enflasyon yıl daha da düşecek. 2026'da tek hane olacak." dedi.

"Kredi derecelendirme kuruluşları not artırımı yaptılar. Bunlar ne anlam ifade ediyor?" sorusuna Yılmaz, "Esas olan yatırımların gelmesi. Yatırımlar Türkiye'ye gelmeye başladı. Özellikle portföy yatırımlarında ciddi bir artış görüyoruz. Doğrudan sermayede de çok umut verici sinyaller görüyoruz. Yatırımcı ilgisinin arttığını görüyoruz." yanıtını verdi.

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, seçim süreçlerinin bitmesiyle siyasi güven ortamını, istikrarı, öngörülebilirliği sağladığına işaret ederek, Orta Vadeli Program ve diğer dokümanlarla da politika belirsizliklerini giderdiklerini söyledi.