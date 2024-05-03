Politika

Hamas'tan ateşkes mesajı: Netanyahu sabote ediyor

Haniye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ise ateşkes çabalarını sabote etmekle suçladı.
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ortadoğu Hamas Netanyahu Gazze İsmail Heniyye İsrail

HABER MERKEZİ 

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun “Gazze'ye yönelik savaşın sürmesi ve arabulucular üzerinden yürütülen ateşkes çabalarını sabote etmek için gerekçeler uydurduğunu” söyledi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre Haniye, yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "saldırının devam etmesi ve çatışma çemberinin genişlemesi, arabulucular ve çeşitli taraflar aracılığıyla yürütülen çabaları sabote etmekle" suçladı.

Heniyye, başında bulunduğu Hamas Hareketi'nin, Gazze'ye saldırıları sonlandırmak, İsrail'in geri çekilmesini garanti altına almak ve esir takasını sağlamak üzere anlaşmaya varma konusunda hala istekli olduğunu belirtti.

Hamas'ın Kahire'de devam müzakereler öncesinde olumlu ve esnek bir tutum sergilediğine dikkati çeken Heniyye, arabulucular ve diğer direniş gruplarıyla temasları sürdürdüklerini kaydetti.

Heniyye ayrıca, ABD'nin İsrail'e yıkım ve soykırım silahları sağlamak yerine savaşı durdurması gerektiğini ifade etti.

Mısır medyası, esir takası görüşmelerine katılmak üzere yola çıkan Hamas heyetinin Kahire'ye ulaştığını bildirmişti.

AA'nın aktardığına göre ise son birkaç haftada esir takası müzakereleri kapsamında çalışmalar yaptıklarını söyleyen Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de geçici ateşkese hazır olduklarını söyledi. Netanyahu, esir takası müzakerelerinde istekli olduklarını ancak Hamas'ın İsrail askerlerinin Gazze'den çıkarılması, saldırıların sonlandırılması gibi şartlarda ısrar ettiğini ileri sürerek İsrail'in bunu kabul edemeyeceğini dile getirdi.

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