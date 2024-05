Mesrur Barzani: Üniversiteler ekonomik altyapı geliştirme sürecini desteklemeli

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, bugün katıldığı Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi’ne ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yaptı.

Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi, “Sürdürülebilir Kalkınma Yoluyla Geleceği Tasvir Etmek” başlığı altında, bugün 5 Nisan 2023’te Başbakan Barzani, Ürdün Yüksek Öğrenim Bakanlığı ile Ürdün ve Kürdistan Bölgesi'ndeki çok sayıda üniversiteden üst düzey heyetlerin katılımıyla başkent Erbil’de gerçekleştirildi.

Başbakan Barzani, zirveye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Kürdistan Bölgesi ile Ürdün arasındaki zirvede üniversitelerimizin ve akademik merkezlerimizin çağın hızlı gelişmelerine paralel olması ve ekonomik altyapımızın geliştirilmesi sürecine yardımcı olması gerektiğini vurguladık.” ifadesine yer verdi.

Söz konusu zirvenin başlangıcında açıklama yapan Başbakan Barzani, “Krizler bizi hiçbir zaman eğitimimizin ve üniversitelerimizin gelişimine tam önem vermekten soğutamayacak.” dedi.

Universities and academic institutions must be at the forefront of modernity and progress to accelerate our economic growth.



We reaffirmed this message during today’s joint forum with our partners from Jordan. pic.twitter.com/1GhOb8qrcr