Politika

Mesrur Barzani: Üniversiteler ekonomik altyapı geliştirme sürecini desteklemeli

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kürdistan Kürdistan Bölgesi Başbakan Mesrur Barzani Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi eğitim kriz Ürdün

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, bugün katıldığı Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi’ne ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yaptı.

Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi, “Sürdürülebilir Kalkınma Yoluyla Geleceği Tasvir Etmek” başlığı altında, bugün 5 Nisan 2023’te Başbakan Barzani, Ürdün Yüksek Öğrenim Bakanlığı ile Ürdün ve Kürdistan Bölgesi'ndeki çok sayıda üniversiteden üst düzey heyetlerin katılımıyla başkent Erbil’de gerçekleştirildi.

Başbakan Barzani, zirveye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Kürdistan Bölgesi ile Ürdün arasındaki zirvede üniversitelerimizin ve akademik merkezlerimizin çağın hızlı gelişmelerine paralel olması ve ekonomik altyapımızın geliştirilmesi sürecine yardımcı olması gerektiğini vurguladık.” ifadesine yer verdi.

Söz konusu zirvenin başlangıcında açıklama yapan Başbakan Barzani, “Krizler bizi hiçbir zaman eğitimimizin ve üniversitelerimizin gelişimine tam önem vermekten soğutamayacak.” dedi.

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