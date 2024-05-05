Türkiye'de nisan ayında 32 kadın öldürüldü

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, nisan ayında Türkiye genelinde 32 kadının öldürüldüğünü ve 13 kadın ölümünün şüpheli olduğunu açıkladı.

Platformum hazırladığı rapora göre 2024 Nisan’da Türkiye genelinde 13’ünün şüpheli olduğu 32 kadın öldürülürken, kadınların yüzde 59'u mevcut veya eski eşleri tarafından öldürüldü.

Eyaygın cinayet yerinin yüzde 56 ile kadınların kendi evleri olduğu tespit edildi. Ayrıca, öldürülen kadınların yine yüzde 56'sı ateşli silahlarla yaşamını yitirdi.

Platformun Nisan 2024 Raporu'nda şu bilgiler paylaşıldı:

“Bu ay 32 kadın cinayeti işlenmiş, 13 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Öldürülen 32 kadından 10’u boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile 1’i annesinin babasıyla barışmaması bahanesiyle, 1’i kedi beslediği bahanesiyle, 1 kız çocuğu; taş attığı bahanesiyle, 1’i ekonomik bahanelerle öldürüldü. 18’inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 18 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur.”